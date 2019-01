Ricette della Rezdora | La Tasca di Vitello

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 500 g di spianci, 150 g di parmigiano reggiano grattugiato, 800 g di trancio di vitello, 100 g di pancetta tagliata finemente, 50 g di pane grattugiato, 1 spicchio d'aglio, 3 uova, olo, sale e pepe.

PROCEDIMENTO. Iniziate prendendo le verdure e lessandole in acqua salata, quindi passate alla carne, incidendola con un coltello così da creare una sorta di tasca entro cui metterete il contenuto. In una terrina unite formaggio, spinaci, uova, aglio, pancetta, olio, pan grattato, sale e pepe e mescolate il tutto così che il composto diventi omogeneo, e se necessario aggiungete anche un filo d'olio extravergine d'oliva. Inserite il composto nel lato tagliato del trancio di carne e poi immergetlo in acqua bollente e cuocetelo per 90 minuti. Quando sarà cotto lasciatelo raffreddare e tagliatelo a fette.