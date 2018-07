Ricette della Rezdora | La Torta Nera

INGREDIENTI. Gli ingredienti per la pasta sono: 200 g di farina debole, 100 g di burro, 70 g di zucchero, 1 uovo medio intero, 1 pizzico di sale. Gli ingredienti per il ripieno sono: 3 uova intere, 180 g di zucchero, 120 g di burro, 150 g di mandorle spellate, 50 g di noci, 60 g di cacao amaro, 2 cucchiai di “sassolino" e

1 cucchiaino di caffè in polvere.

PROCEDIMENTO. Iniziate prendendo la farina e unendo lo zucchero, un pizzico di sale e un uovo, quindi mettete fuori dal frigo il burro per 10 minuti, quindi passate a impastare abbastanza per ottenere una palla, che andrete ad avvolgere in carta da forno e metterlo in frigorifero per 60 minuti. Procedete a stendere la pasta e foderare la tortiera, quindi fate i famosi buchi con i rebbi di una forchetta.

Riponete di nuovo in frigo la torta, e intanto passate a preparare il ripieno, ovvero tritate mandorle e noci con un mixer in modo che siano tagliate in piccoli pezzi, ma senza ottenere una farina. Prendete una ciotola e montate il burro morbido che ormai ha raggiunto la temperatura della stanza in cui state cucinando, ed infine aggiungere 130 gr di zucchero, il sassolino, il cacao setacciato e il caffè.

In una ciotola a parte procedete a montare gli albumi a neve con 50 gr di zucchero che vi sono rimasti. Ne basteranno due cucchiai per mescolarlo con il cacao così da renderlo più morbido, poi aggiungete gli albumi restanti ricordandovi che per evitare di smontarli dovete procedere con movimenti dal basso verso l'alto. Unite infine il mix di mandorle e noci. Versate il tutto nel guscio di frolla ed infornate a forno caldo a 170°C per 50-60 minuti.