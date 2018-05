Ricette della Rezdora | Torta soffice di ciliegie

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 450 gr di ciliegie snocciolate, 110 gr di farina ’00, 70 gr di fecola di patate, 3 uova medie, 150 gr di zucchero semolato + 2 cucchiai, 80 gr di burro fuso, buccia grattugiata di 1 arancia, 1 cucchiaio di estratto di vaniglia, e 1/2 bustina di lievito per dolci.

PROCEDIMENTO. Iniziate lavando e asciugando le ciliegie, quindi procedete a snocciolarle facendo attenzione che il peso sia sempre sui 450 gr. Una volta pronte mettetele da parte e procedete con la montatura delle uova con lo zucchero, insieme a buccia d'arancia e vaniglia, ottenendo così un composto spumoso. A tale composto aggiungete il burro fuso e montate di nuovo con le fruste elettriche. Aggiungete ora la farina setacciata con lievito e fecola al composto e amalgamate il tutto con le fruste a velocità bassa per qualche secondo. Una volta che sarà privo di grumi vorrà dire che è pronto.

E' il momento di imburrare e infarinare una tortiera, aggiungendo sul fondo 2 cucchiai di zucchero, quindi procedete a disporre le ciliegie livellandole in modo omogeneo ed infine versate l'impasto in teglia e aggiungete le ciliegie che vi sono rimaste. Mi raccomando non spingete le ciliegie nell'impasto, faranno tutto da sole. Preparate il forno preriscaldato a 180°C e infornate la torta per 40 minuti. Quando vedrete che la torta sarà gonfiata, fate la prova dello stecchino e se la troverete asciutta significa che è pronta per essere sfornata. Conclucdete il tutto setacciando sulla superficie lo zucchero o la granella e potrete gustarvela.