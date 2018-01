Ricette della Rezdora | Torta emiliana alle tagliatelle

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono per la pasta: 250 g farina, 140 g di burro, 90 g di zucchero, 1 uovo, 1 pizzico di sale e 1 limone. Per le tagliatelle: 100 gr di farina e 1 uovo. Per il ripieno: 300 g di mandorle, 300 g di zucchero, 1 bicchierino di Sassolino, q.b. Burro, q.b. Zucchero a velo

PROCEDIMENTO. Iniziate impastando farina, burro, uovo, buccia grattugiata di limone e sale, formando una palla di pasta e mettendola per mezz'ora in frigo. Ora procedete impastando l'uovo e la farina, tirandola a sfoglia sottile e ricavandone le tagliatelle. Ora mescolate le mandorle con lo zucchero e passate a stendete la pasta in uno stampo, imburratelo e infarinatelo, per poi formare uno strato di tagliatelline, quindi uno di mandorle e zucchero.

Proseguite realizzando un'ulteriore strato di tagliatelline e terminate con mandorle e zucchero, a parte qualche fiocchetto di burro, che li mettete conclusa l'operazione poco prima di infornare. Preparate il forno pre-riscaldato a 170° e una volta raggiunta la giusta temperatura cuocetelo per mezz'ora. Sfornate la torta, versatevi subito il liquore, spolverizzate di zucchero a velo lasciate raffreddare e servite.