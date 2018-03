Ricette della Rezdora | Torta di zucchetti

INGREDIENTI. Gli ingredienti per la frolla sono: 200 g di farina, 100 g di ricotta, 100 g di burro, sale quanto basta. Per il ripieno: 500 g abbondanti di zucchetti affettati e passati al burro, 2 uova intere, sale quanto basta, pepe, 1 mozzarella di circa 200 g tagliata a dadini, 1 pugno abbondante di parmigiano reggiano grattugiato.

PROMOZIONE. Iniziate preparando la pasta frolla con gli ingredienti descritti (farina, ricotta, burro e sale). Una volta pronta rivestite lo stampo, tenendone un pochino per are le striscioline con cui chiudere la crostata. Ora preparate il ripieno unendo le zucchine alle uova sbattute, con parmigiano reggiano, sdadini di mozzarella, e aggiungendo sale e pepe. Chiudete a gratella con le striscioline preparate e infornate a 180° per circa 40/45 minuti.