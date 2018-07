Ricette della Rezdora | Tortelli di borragine

INGREDIENTI. Gli ingredienti per la pasta sono: 140 g farina bianca, 60 g farina di grano duro, 2 uova, olio d'oliva e sale q.b. Gli ingredienti per il ripieno sono: 700 g borragine, 250 g ricotta, 120 g pecorino fresco, 60 g prosciutto crudo, 20 g pinoli, basilico, prezzemolo scalogno, noce, moscata, parmigiano reggiano, olio d'oliva, sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO. Iniziate lavorando le due farine insieme alle uova, aggiungendo un pizzico di sale. Lasciate riposare la pasta per mezz'ora, e in attesa potete occuparvi del ripieno, ovvero prendete la borragine, mondatela, lavatela e stufatela, quindi una volta coperta aggiungete un filo d'olio caldo, prezzemolo, scalogno tritato, basilico e un pizzico di sale. Fate passare un quarto d'ora e poi scolate e strizzate per bene la borragine, ricordandovi di raccogliere e conservare il fondo di cottura.

La borragine che avete preparato la aggiungete in una ciotola con ricotta, parmigiano reggiano, prosciutto crudo e mescolate il tutto finché non otterrete un ripieno omogeneo, che andrete ad insaporire con pepe, noce moscata grattugiata e sale. Passate ora lavorare la sfoglia, prima tirandola così che sia sottile, poi tagliandola in quadrati di 5 cm di lato e poi distribuendo al centro di ognuno il ripieno, infine chiudete i tortelli piegandoli a triangolo. Lessate i ravioli e intanto fate bollire la borragine, che andrete a ridurre a pezzi, quindi unite pinoli, parmigiano reggiano e frullate il tutto creando la salsina che andrà sopra ai tortelli.