Riccette della Rezdora | Tortelli di castagne ai funghi

INGREDIENTI. Gli ingredienti per la sfoglia sono: 100 g di farina 00, 100 g di farina di castagne e 2 uova. Gli ingredienti per il ripieno sono: 400 g di funghi, 50 g di formaggio morbido, 100 g di parmigiano reggiano grattugiato, olio extravergine d'oliva, 1 spicchio d'aglio, sale e pepe e noce moscata q.b.

PROCEDIMENTO. Iniziate impastando le due farine insieme alle due uova, impastate finché non otterrete un composto liscio ed omogeneo, e lasciatelo riposare mezz'ora a temperatura ambiente. In attesa che la pasta riposi, procedete a preparare il ripieno, ovvero prendere i funghi, pulendoli e tagliandoli, per poi cuocerli insieme ad uno spicchio d'aglio tritato.

Cuoceteli per 20 minuti i funghi e metteteli in un frullatore insieme all'acqua che hanno formato, così da ottenere una crema, a cui sarà da aggiungere il parmigiano morbido scelto, il parmigiano reggiano, pepe, sale e un pochino di noce moscata. Mescolate il tutto e mettetela da parte. Ora prendete la pasta preparata, e rendetela più sottile grazie al mattarello, poi stendetela sul piano da lavoro e tagliateli a quadrati. Su ognuno di essi ponete un cucchiaino di ripieno e chiudeteli.