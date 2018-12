Ricette della Rezdora | I tortelli dolci di Natale al forno

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 400 g di farina,100 g di fecola di patate, 200 g di zucchero semolato, 2 uova, 150 g di burro, 200 g di confettura di prugne, 8 g di lievito per dolci, scorza grattugiata di un’arancia, latte e zucchero q.b.

PROCEDIMENTO. Iniziate lavorando farina, fecola e lievito, quindi aggiungete la scorza di arancia e lo zucchero, quindi ponete al centro il burro, che avete fatto sciogliere in precedenza, e le uova. Mescolate l'impasto e se dovesse risultare eccessivamente duro aggiungete un po' di latte. Una volta pronta la palla di pasta copritela e ponetela in frigorifero per 60 minuti.

Trascorso il tempo prendete la pasta e stendentela sul piano da lavoro affinché abbia uno spessore di 3 millimetri, poi con un bicchiere tagliate dei cerchi che andrete a disporre sempre sul piano di lavoro in fila. Aggiungete un cucchiaio di marmellata di prugne su ognuna delle metà di ogni cerchio, che poi chiudete facendo attenzione che le parti opposte del perimetro aderiscano.

Infine preparate il forno a 185°C, inserite i tortelli su carta da forno e cuoceteli per 12 minuti finché non prenderanno quel colore giallo-arancio. Una volta cotti lasciateli raffreddare.