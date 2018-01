Ricette della Rezdora | Tortelli d'erbetta

INGREDIENTI. Gli ingredienti per 6 persone sono: 600 g di ricotta fresca, 300 g di spinaci, 1 uovo, 300 gr di parmigiano reggiano, noce moscata, sale, 1 kg di farina, 4 uova e acqua.

PROCEDIMENTO. Iniziate facendo bollire gli spinaci, quindi scolateli e soffriggeteli con il burro, per andarli poi a tritare con la mezzaluna e concludete facendoli raffreddare. Prendete gli altri ingredienti per il ripieno e uniteli insieme agli spinaci che avete preparato. Mescolate gli ingredienti e ottenete un composto omogeneo che sarà il vostro ripieno. Ora preparate la pasta per i tortelli, stendetela, e tagliatela prima in strisce e poi ogni striscia in quadrati di uguale grandezza. Ora ponete con un cucchiaio il ripieno al centro e chiudeteli come dei ravioli, ovvero a formare un quadrato chiuso ai lati. Una volta cotti, si scolano col mescolo forato e si dispongono a strati sul piatto di portata, opportunamente scaldato, innaffiandoli abbondantemente con burro fuso e cospargendoli di Parmigiano Reggiano grattugiato.