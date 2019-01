Ricette della Rezdora | Tortelli di patate al ragù

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 500 g di patate, 1 uovo, noce moscata abbondante, un pizzico di sale e parmigiano reggiano. Per la sfoglia: 300 g di farina, 100 g di farina di semola e 4 uova. Per il condimento: ragù.

PROCEDIMENTO. Iniziate facendo raffreddare le patate, per poi procedere a pelarle e schiacciarle con lo schiaccia patate, ed infine sbattete l'uovo in una ciotola e aggiungetelo alle patate schiacciate. Unite alle patate schiacciate un pizzo di sale, la noce moscata e il parmigiano grattugiato, quindi mescolate e amalgamate il tutto, e infine mettete da parte la farcitura.

Passate a preparare la pasta, ovvero unite in una ciotola le due farine con le uova sbattute e lavoratele con la forchetta, quindi trasferite l'impasto sul piano di lavoro e lavoratelo bene con le mani, ottenendo un composto liscio e omogeneo, che andrete e tagliare in panetti. Ogni panetto deve essere infarinato e schiacciato leggermente, quindi passato nella sfogliatrice così da stendere la pasta.

Metà della pasta servirà come base per tagliare i vostri tortelli in modo che siano tutti uguali e farete uguale con l'altra metà. La prima metà serve come base e quindi su ogni pezzo ponete un cucchiaino di farcitura e andrete e chiudere il tutto con la seconda metà, ricordando di chiudere per bene i lembi del tortello. Una volta pronto potete cuocere i tortelli e servirli con condimento il ragù.