Ricette della Rezdora | Tortelli con radicchio rosso

INGREDIENTI. Gli ingredienti per la pasta sono: 400 gr di farina 00 e 4 uova. Gli ingredienti per il ripieno sono: 100 gr di radicchio rosso, 300 gr di patate, 100 gr di caciotta, olio extra vergine d'oliva, aglio, sale e pepe q.b. Per il condimento: 100 g di burro.

PROCEDIMENTO. Cuocete le patete con ancora la buccia e nel mentre tirate fuori il tagliere e preparate la pasta con farina e uova. Una volta pronta avvolgetela nella pellicola trasparente e lasciatela riposare per almeno 30 minuti se non un'ora. Prendete il radicchio, lavatelo e tagliatelo finemente e lasciatelo sul piano da lavoro. Versate un po' di olio in una padella a cui unite l'aglio che avete schiacchiato, accendete il fuoco e versate infine il radicchio tagliato. Poco dopo potete togliere l'aglio che avrà già insaporito la base di cottura e aggiungete nelle quantità che preferite sale e pepe, infine spegnete il fuoco e lasciate che il tutto raggiunga la temperatura dell'ambiente.

Prendete le patate lesse, sbucciatele e passatele al setaccio, quindi aggiungete ad esse la caciotta grattugiata, il pangrattato e il radicchio, nonché sale e pepe nella giusta quantità. Quindi passate a lavorare la pasta, ovvero stendete la sfoglia così che diventi sottile e ottenete da essa dei quadrati della dimensione che preferite, spesso sono di 3 o 4 cm per lato e al suo centro mettete un cucchiaino di pesto preparato in precedenza. Chiudete i tortelli dando loro la tipica forma triangolare e procedete alla loro cottura.