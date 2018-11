Ricette della Rezdora | Tortelli di tartufo

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 200 g di formaggio, 350 g di farina, 6 uova, 30 g di burro, 50 g di tartufo o salsa di tartufo, sale, latte e timo q.b.

PROCEDIMENTO. Prendete la farina e setacciatela insieme ad un pizzico di sale poi disponetela sul tavolo da lavoro e preparatela per accogliere le uova. Lavorate l'impasto e una volta pronto avvolgetelo con una pellicola trasparente e lasciatelo riposare per 30 minuti. Nel mentre potete prendere il formaggio che preferite, se forte è meglio, e tagliarlo a cubetti e poi farlo sciogliere a bagnomaria insieme al latte.

Una volta sciolto potete prendere la pasta e stenderla con il matterlo finché non avrà raggiunto lo spessore di 2-3 mm, per poi andarla a tagliare a quadrati di 4-5 cm per lato. Quindi prendete il formaggio fuso insieme al latte e aggiungete a questo un po' di tartufo, quindi inseritelo nei tortelli e chiudeteli con il metodo tradizionale. Per cuocerli basteranno 3 minuti e prima di servirli ricordatevi di aggiungere timo e un po' di tartufo nel piatto.