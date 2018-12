Ricette della Rezdora | I tortellini fritti

INGREDIENTI PER TORTELLINI FRITTI. Per rendere i tortellini fritti gli ingredienti sono: 100 g di parmigiano reggiano, 250 ml di panna fresca liquida, 100 g di lattero intero, noce moscata, sale e pepe nero q.b.

PROCEDIMENTO TORTELLINI FRITTI. Per iniziare cuocete i tortellini in brodo come fareste normalmente e quando saranno al dente scolateli, per poi disporli su un piano di lavoro o su carta da forno in modo che siano separati l'uno dall'altro. Per realizzarli dovete preparare un composto prima di friggerli, ovvero mettete in un pentolino la panna e il latte iniziate a farlo cuocere lentamente ad ebollizione, quindi aggiungete il parmigiano reggiano, il pepe ed infine la noce moscata.

Quando il composto sarà giunto ad ebollizione spegnete il fuoco e disponeteli su un piano, quindi spennellateli con un uovo e procedete friggendo i tortellini nell'olio bollente per 1 minuto. Ricordatevi di girare e rigirare durante affinché siano omogenei nella frittura, infine poneteli sul piano da portata o all'interno di un bicchiere e serviteli.