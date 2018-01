Ricette della Rezdora | Tortelloni di ricotta e spinaci

INGREDIENTI. Gli ingredienti per 6 persone sono. 300 g di ricotta, 250 g di spinaci, 100 g di Parmigiano grattugiato, 10-15 g di prezzemolo fresco, un po' di sale, noce moscata, per la sfoglia,600 g di farina e 6 uova.

PROCEDIMENTO. Iniziate lessando gli spinaci in acqua salata, e mentre le fate cuocere, potete passare alla preparazione della sfoglia con 600 gr di farina e 6 uova. Per falra bisogna mettere la farina a fontana su un tagliere di legno, quindi fare spazio al centro e inserire le uova e iniziare ad unire i due ingredienti, aggiungendo come sempre un pizzico di sale. Impastate il tutto e lavoratelo con lemani finché non diventerà liscia ed elastica. Ora ricoprite il panetto della sfoglia con un canovaccio e lasciatela riposare per 30 minuti.

Passate alla preparazione del ripieno. Prendete gli spinaci, strizzateli dall'acqua, pesatteli fini-fini, e aggiungeteli alla ricotta insieme sale, noce moscata a prezzemolo. Con l'aiuto di un cucchiaio di legno si amalgama bene il tutto e si aggiunge abbondante formaggio Parmigiano-Reggiano. Mettete da parte il ripieno e riprendete a lavorare sulla sfoglia, ovvero tiratela con il mattarelo così diventi sottile ma non troppo. Stendetela e tagliatela a quadretti di 6 centimetri di lato, posate al centro di ognuno il ripieno e chiudeteli. Per chiuderli il procedimento è il seguente: uninte i due estremi a formare un triangolo e girate all'ingiù le due estremità, che dovranno essere sovrapposte e fissate con una leggera pressione delle dita perchè si chiudano. Fate bollire e salare l'acqua e cuoceteli in 2/3 minuti.