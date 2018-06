Ricette della Rezdora | Zucchine ripiene di formaggio

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 600 gr di zucchine, 2 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato, 100 gr del formaggio scelto (formaggio morbido che si può sciogliere), 1 uovo, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e sale q.b.

PROCEDIMENTO. Iniziate lavando e sputando le zucchine, quindi mettetele a cuocere per 5 minuti in acqua salata, quindi tagliatele a metà e svuotatele del ripieno. In un piatto a parte mettete la polpa delle zucchine, inserendo anche parmigiano reggiano, uovo sodo tritato e amalgamate gli ingredienti tra di loro, se volete potete aggiungere un po' pane grattugiato. E' il momento di farcire le zucchine con il composto ottenuto. Infine, adagite delle fettine sottili del formaggio scelto su ciascuna zucchina, infine versate un po' di olio e cospargete ancora del pangrattato o del pan carrè. Infine, mettete le zucchine in una teglia unta con olio e infornate per una decina di minuti.