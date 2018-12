Natale Modenese | Le ricette tradizionali della Vigilia di Natale

Passatelli

Ingredienti. Gli ingredienti per 4 persone sono: 3 uova, abbaondante parmigiano reggiano, abbondnante pangratttato, 1,5 litri di brodo di carne, scorza di limone, mezzo cucchiaio di noce moscata, sale e pepe q.b.

Procedimento. Iniziate mettendo il parmigiano reggiano in una ciotola insieme alla scorza di limone, alla noce moscata e al pangrattato, quindi prendete una seconda ciotola che conterrà, sale e pepe in minime quantità insieme alle vuota sbattute. Unite le uova salate e pepate al primo contenitore e amalgamate il tutto usando prima una forchetta e poi la forza delle vostre mani. Questa prima parte si conclude quando avrete ottenuto un impasto morbido ed uniforme, infatti se sarà eccessivamente secco aggiungete un po' di brodo, altrimenti sarà necessario unire un po' di pangrattato.

Avvolgete l’impasto nella pellicola alimentare e farlo riposare 1-2 ore in un luogo fresco. Trascorso il tempo ponetelo sul vostro tavolo da lavoro dividitelo in quattro parti uguali, inserendo ogni singola parte nello schiacciapatete. Schiacciate le varie parti e poi porre nuovamente il composto sul tagliete. Con un coltello tagliare i passatelli, a meno che non abbiate in casa lo strumento specifico, di una lunghezza di circa 4-5 centimetri. Ponete i passatelli in una ciotola formando un unico strato, e copriteli con un canovaccio facendoli riposare 30 minuti, se volete anche in frigorifero. Ora preparate il brodo e cuoceteli al suo interno. Attendete che vengano a galla, cosa che avverrà in 1-2 minuti, e scolateli con una schiumarola, quindi distribuiteli nei piatti prima di ricoprirli con il brodo caldo.