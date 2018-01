Aziz Ansari da Modena al Golden Globe. Vince il protagonista della serie Master of None

Era tutto iniziato con due fotografie scattate da Aziz Ansari nel modenese ed ecco che l'attenzione dei media sia era concentrata su questo attore statunitense e alla serie su Netlfix di cui era protagonista, Master of None. Un titolo che a molti modenesi non diceva a molto finché quel 26 Luglio 2016 non uscì la notizia che si facevano a Modena i casting per una serie americana dal titolo top secret, e molti collegarono le due cose. Aziz Ansari in pochi giorni diventò da attore sconosciuto a idolo delle folle modenesi, arrivando a Modena per girare una parte della seconda stagione di questa serie targata Netflix.

Fu un mese nel quale ogni modenese conosceva almeno un amico o un parente che fosse stato preso ai casting per partecipare come comparsa. Le scene erano girate tra Rua Freda, corso Canalchiaro, piazza Servi, piazzale San Domenico e Rua Frati. Una scelta delle location, perfetta per raccontare l'epoca tardo-medioevale della città di Modena, come simbolo di una storia italiana che appassiona gli Yankees.

Il sentore che questa serie di Netflix avesse conquistato il pubblico americano l'avevamo già avuta quando il 14 Dicembre del 2017 il New York Post aveva pubblicato un articolo su Modena, descrivendola come una "Inaspettata capitale del cibo e delle auto veloci" e consigliando la visita nella nostra cittadina anche perché erano state girate qui le scene di Master of None.

E poi la grande notizia, ovvero che Aziz Ansari è riuscot a vincere il Golden Globe, che per chi non lo sapesse è un perfetto trampolino di lancio in direzione degli Oscar. Per l'attore si tratta del suo secondo premio, dopo quello del 2016, tanto che Ansari ha commentato: "Sarebbe stato davvero un peccato perdere due di questi in fila."