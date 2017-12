Fico Eataly World, arriva il primo mini-bilancio: "Entro Natale 500mila visite"

Oltre 350mila visitatori ed un fatturato di 6,4 milioni di euro, ma anche 20 corsi e tour organizzati ogni giorno, 50 eventi di intrattenimento e approfondimento, 100 pullman turistici. Sono i numeri aggiornati delle prime cinque settimane di attività di Fico Eataly World, il parco dell'agroalimentare "più grande del mondo" che ha aperto a Bologna il 15 novembre scorso. Si è trattato indubbiamente di una grande attrazione anche per le province limitrofe, come dimostrato dal fiorire di "gite organizzate" anche a Modena per raggiungere il nuovo parco.

A fine anno, fanno sapere dal quartier generale Eataly World, si stima che Fico raggiungerà un totale di 500mila visitatori e un giro d'affari di 8,5 milioni di euro. Le attrazioni hanno lavorato "a pieno regime e, fin dalle prime settimane, è stata molto buona la presenza sia di visitatori provenienti da fuori regione sia di turisti stranieri". Risultano 17.000 i visitatori business e professionali, che hanno preso parte a iniziative e forum al centro congressi e nelle aule didattiche. Fico è stato anche meta di circa 50 classi delle scuole primarie e secondarie provenienti da tutta Italia, che hanno seguito attività didattiche e ricreative, mentre oltre 70 giornalisti e tour operator internazionali hanno visitato Fico dopo l'apertura.

Nel periodo natalizio, infine, Fico offrirà un calendario di appuntamenti di intrattenimento e divulgazione, rivolti soprattutto alle famiglie (il campo invernale per bambini, le visite a stelle e coltivazioni, i laboratori con attivita' espressive e di gioco) e agli adulti, con degustazioni e esibizioni musicali.

"Su Fico io sono fiducioso perché è una operazione di livello nazionale e internazionale. E' chiaro che è appena partita, ci sono delle cose da mettere a posto e bisogna dare risposte migliori sui servizi" commenta il sindaco di Bologna, Virginio Merola. Quello registrato finora "mi sembra un risultato positivo, che si impari dagli errori mi sembra altrettanto positivo, perché nessuno nasce imparato. Siamo sulla buona strada stiamo avendo i risultati che ci aspettavamo. Soprattutto noi come Comune- sottolinea Merola- perché il Caab ci sta restituendo il prestito che avevamo fatto. Ormai lo ha ridotto a quattro milioni di euro: 20 milioni in pochi anni è un grande risultato".

