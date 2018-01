"Una Notte da Leoni" per i ragazzi disabili a Radiamo Web Radio

Inaspettatamente, in un ordinario mercoledì live a Radiamo Web Radio, può succedere che si accenda una scintilla di magia. Questo è capitato ieri sera durante la puntata in diretta del programma Night Street condotto da Gabriele Casoretti dove erano presenti alcuni membri dell'Orchestra SciàScià, progetto iniziato nel 2009 presso la cooperativa Nazareno di Carpi e diretto dal musicista Enrico Zanella.

Un mercoledì qualunque che si è animato e trasformato in note di musica e colore quando i ragazzi (e ragazze, c'era anche la splendida Erica) hanno attaccato la loro performance live sulle note di Leonard Choen appoggiando le loro sapienti mani sul soundbeam. Il soundbeam è uno strumento musicale creato apposta per persone con difficoltà motorie, che permette loro di riuscire ad esprimere note musicali utilizzando le parti del corpo che sono in grado di muovere e, in armonia con gli altri, di creare melodie di qualità altissima. Il tempo, il ritmo, la concentrazione sono elementi fondamentali a cui questi ragazzi devo prestare la loro massima attenzione perché l'errore non è ammesso!

Sotto la regia di Enrico Zanella, questa "band" riesce ad amalgamare note e suoni con grande maestria ed il risultato è impressionante.

Tante ore di prove e allenamento garantiscono, ora, a questi ragazzi di essere protagonisti della musica, ed i sorrisi e le emozioni passate in Radio ieri sera ne erano la conferma. La musica di fatto è anche (e soprattutto) questo: libertà di espressione, partecipazione, comunicazione... E loro (caspita!) lo riescono a fare in modo unico. Un ordinario mercoledì, trasformato grazie a loro, in una notte da Leoni!