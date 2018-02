Attività paranormale, il castello di Gusciola al centro di un'indagine del team di Epas

Una minuziosa indagine sul campo, per confrontarsi con le leggende e le voci di presunti fenomeni paranormali che circondano la struttura. E' quanto accadrà il prossimo 9 febbraio a Montefiorino, più precisamente presso il castello di Gusciola, gestito dall'"oste" Aberto Bazzani. Ad annunciarlo è l'Epas, European Paranormal Activity Society, con la sua sezione di Piacenza

Indagine, dunque, mirata a rilevare eventuali tracce di presenze anomale e condotta con l’ausilio di strumentazioni tecniche adattate allo scopo: fotocamere modificate per catturare immagini ultraviolette e a infrarossi, telecamere con visione notturna ultrasensibile, registratori audio digitali e griglie laser.

All'indagine parteciperà la sezione piacentina dell'istituto Nazionale di Studio e Ricerca dei Fenomeni Paranormali Team operativo E.P.A.S costituito dal presidente Marcello Chichinato, Rocco Americo, fonico e ricercatore, Marco Delli Bergoli fotoreporter e ricercatore, Federico Paolo Gazzola ricercatore storico e laureato in Archeologia e religioni Antiche e due cineoperatori del gruppo, Alessandro Ferronato addetto alle strumentazioni. Inoltre sarà il modo per testare sul campo tre neo-membri che insieme al fonico in qualità di Presidente costituiranno la futura Sezione di Modena e Bologna dell'Associazione.

L'Epas e la relativa sezione di Piacenza sono un gruppo di Ricerca del mistero a 360°, di rivalutazione storico culturale di luoghi e leggende, che rispetta e rivaluta attraverso il suo lavoro dal punto di vista storico culturale e artistico tutte le strutture e località nazionali e internazionali, che costituiscono un tesoro prezioso per gli occhi e per il cuore che il passato ci ha donato. Spiegano i diretti interessati: "Tentiamo anche di sfatare quel velo di ignoranza e falsità sull’ignoto e sul Paranormale che spesso accompagna questi termini, non siamo ghost hunter, ghost busters, esoteristi o occultisti, ma ricercatori che con serietà e professionalità condividono una passione".

Gallery