Giulia Provvedi annuncia nuovo singolo estivo in bikini su Instagram

Se Silvia è ora al centro del dibattito gossip per le dichiarazioni di Fabrizio Corona su un tradimento con Fedez, è stata una fotografia che ritrae la sorella gemella Giulia ad attirare l'attenzione del pubblico. In effetti la foto in bikini della Provvedi ha attirato l'attenzione maschile, tuttavia è la descrizione accanto alla fotografia che ha fatto impazzire i fans, infatti Giulia annuncia la preparazione di un singolo che uscirà questa estate per un ritorno musicale delle "Donaz".

Non solo, la modenese fa sapere che vi sarà anche tour da Nord a Sud per venire ad incontrare i fans, che invita a scrivere le città in cui sono nei commenti.