Matrimonio modenese per Fabrizio Corona, l’annuncio di Silvia Provvedi

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi presto sposi. L’annuncio è arrivato dalla compagna modenese dell’ex re dei paparazzi, da poco uscito dal carcere per scontare la restante condanna in un comunità di recupero.

"Fabrizio mi ha chiesto di diventare sua moglie, ho detto subito sì, vogliamo avere presto anche un figlio", ha dichiarato in un'intervista al settimanale In Famiglia la componente del duo ‘Le Donatella’: "Ho avvertito - ha continuato - il senso di solitudine, ora voglio riprendere in mano la mia vita e sentirmi protetta per sempre dalla persona che amo, quindi da Fabrizio".

Nulla di più sulla data del matrimonio, ma vista la solidità del rapporto, è lecito ipotizzare che non sarà poi così lontano.

La coppia sta insieme da tre anni, da quando nel 2015 Corona venne affidato ai servizi sociali presso la comunità di Don Mazzi. Dopo nove mesi di convivenza, l’ex re dei paparazzi venne nuovamente arrestato e nonostante la giovane età e la differenza anagrafica con il compagno, Silvia Provvedi ha sempre dimostrato una forza grandissima nell’affrontare una situazione così difficile.

E’ di qualche giorno fa la notizia del malore che ha colto Fabrizio Corona, costretto ad un breve ricovero in ospedale: “Non sta bene, mi sono spaventata moltissimo” aveva raccontato Silvia, sempre in prima linea quando si tratta di supportare il compagno con il quale, adesso sì che esaudisce il progetto più importante.