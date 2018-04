Polipi all’uncinetto, la modenese Panini Tessuti per Octopus for a Preemie

Conoscete Octopus for a Preemie? Si tratta di un progetto nato in Danimarca che si occupa di donare polipetti, realizzati all'uncinetto da volontarie ai reparti di terapia intensiva neonatale per i bambini nati prematuri. Da questo esempio nasce in Italia nel 2017 un gruppo che prende il nome di TINtacoli (giocando sulla parola TIN= Terapia Intensiva Neonatale e tentacoli) che segue la scia del progetto danese e attualmente ha donato già tantissimi pupazzetti agli ospedali di Cesena, Rimini, Bologna e Parma. L’iniziativa è estremamente diffusa all’estero e gruppi di volontari sono ormai attivi in Canada, USA, Francia, Polonia, UK, Australia, Svezia con il nome di “Octopus for a Preemie”.

Come mai proprio i polipi? I neonati prematuri ricoverati in terapia intensiva sembrano trarre beneficio dallo stringere tra le loro mani i tentacoli di pupazzetti all’uncinetto a forma di polpo. I tentacoli infatti ricordano loro il cordone ombelicale e l’ambiente uterino dal quale sono stati separati precocemente. I team medici degli ospedali aderenti all’iniziativa hanno osservato che l’utilizzo di questi pupazzetti contribuisce a calmare i bambini, migliorando il loro battito cardiaco e l’ossigenazione del sangue. Inoltre l’utilizzo dei piccoli animaletti disincentiva i bambini dall’afferrare i cavi presenti nell’incubatrice.

Questa iniziativa merita davvero di essere supportata pertanto Panini Tessuti, azienda modenese con esperienza trentennale nel settore tessile, in accordo con le responsabili del gruppo TINtacoli ha donato il materiale necessario alla realizzazione dei polipetti a oltre dieci creative che si sono subito messe all'opera per creare tanti polipi colorati che diventeranno i teneri amici di tanti bimbi prematuri. Da questa collaborazione è nato anche un tutorial fotografico che mostra passo passo le tecniche di realizzazione dei polipi e che potete trovare sul blog di Panini Tessuti. (Tutorial online https://bit.ly/2GNSeHC) Inoltre Panini ha riservato uno sconto speciale per chi volesse acquistare il materiale necessario alla realizzazione dei polipi crochet. Se volete contribuire all’iniziativa vi invitiamo a contattare il gruppo TINtacoli alla mail tintacoli@gmail.com e se volete vedere i polipi realizzati seguite l’hashtag #panini4tintacoli.