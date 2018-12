Profilo Instagram parrocchiale più seguito d'Europa? S. Bartolomeo Villafranca (Medolla)

E chi ha detto che l'evangelizzazione e la conversione non si possa fare anche attraverso i social? E' il caso della parrocchia di San Bartolomeo a Villafranca nel comune di Medolla, che ha il profilo instagram parrocchiale più seguito d'Europa. Un bel traguardo raggiunto grazie alla volontà dei giovani di lavorarci su, in particolare di Marco Gabrielli, e la disponibilità del parrocco Don Emilio Bernardoni.

Stai gestendo il profilo Instagram di una parrocchia più seguito d'Italia. Come è nata l'idea ?

L’idea è nata a me e Don Emilio Bernardoni dalla necessità di comunicare più efficacemente ma soprattutto con un linguaggio semplice. Quale social migliore di Instagram? Pochi messaggi chiari e diretti fatti di immagini e citazioni storiche.

Quale contributo darebbe ad una parrocchia l'uso dei social ?

Chi è della generazione Z spesso non ha nemmeno Facebook perché lo considera un ambiente vecchio, non parla una parola del nostro dialetto e deve aspettare la nostra Sagra di Settembre per assaggiare le nostre specialità di cucina tradizionale! Noi diamo loro la possibilità di mostrargli da dove veniamo e cosa c’era prima del terremoto del 2012. Le nostre origini e le nostre immagini rimarranno per sempre a disposizione di tutti. Vorremmo essere un esempio per tutte le comunità piccole e ricche di valori come la nostra. Ringrazio il Parroco Don Emilio Bernardoni e Arcivescovo Abate +Erio Castellucci