"Paese che vai...", domenica Sassuolo sbarca su Rai1

Sassuolo protagonista su Rai 1, domenica prossima 4 marzo, a partire dalle ore 9,40 all’interno della trasmissione “Paesi che vai”. “Paesi che vai... Luoghi, detti, comuni” è un "format originale" per la tv ideato e condotto da Livio Leonardi, dedicato alla valorizzazione del territorio e del suo patrimonio, realizzato completamente in esterni ed in onda, per la terza stagione consecutiva, su Rai 1.

Nelle puntata in onda domenica 4 marzo a partire dalle ore 9,40 su Rai 1, verranno mostrate alcune delle bellezze storico artistiche di Modena e lo splendido Palazzo Ducale di Sassuolo assieme alla Peschiera ducale.