Prende il via nel segno dell'educazione sanitaria il 4° Memorial Marco Rambaldi

Prende il via mercoledì 21 febbraio il torneo interospedaliero di calcio a 5 "Marco Rambaldi", giunto alla sua quarta edizione: vede la partecipazione di tutti gli operatori sanitari degli ospedali di Babggiovara e del Policlinico di Modena. Come ogni anno gli organizzatori dedicano questo appuntamento alla memoria del collega scomparso e sostengono un progetto benefico: per questa edizione a sostegno di ANT sezione di Modena e 118 Modena.

ANT si occuperà di un progetto di prevenzione negli istituti secondari superiori su melanoma, ginecologia e mammella, mentre il 118 porterà avanti il progetto "per la sQuola": prevenzione primaria inerente l'educazione della chiamata di soccorso, la conoscenza dei mezzi di soccorso e del corpo umano. (Informazioni: 392.3254847 - 338.1636969)

Chi era Marco Rambaldi - Marco Rambaldi era nato a Bologna nel 1954. Laureatosi in Medicina e Chirurgia, si era specializzato in Anestesia e Rianimazione. Nel corso degli anni, si era distinto per la passione e l’impegno ‘sul campo’ nello sviluppo di tecniche di anestesia e rianimazione innovative, a supporto di interventi chirurgici particolarmente delicati e complessi, come la circolazione extracorporea. Dopo l’apertura del Nuovo Ospedale Civile S. Agostino-Estense a Baggiovara di Modena, ha gestito la trasformazione della Terapia Intensiva Post Operatoria e dell’Area Traumi, rendendola punto di riferimento per l’intero presidio ospedaliero della provincia di Modena. Dal 2007 ha ricoperto la carica di vice direttore del Dipartimento Area Critica e responsabile dell’area Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Usl. Ha sempre avuto grande passione, oltre che per gli aspetti clinici, anche per l’innovazione tecnologica e organizzativa. Una vita professionale, quella di Marco Rambaldi, dedicata prima di tutto al miglioramento della qualità assistenziale dei pazienti.