Per Tripadvisor Modena è la terza città in Italia con le migliori pizzerie

Ogni anno Tripadvisor attraverso le recensioni sul proprio sito stila le classifiche italiane per locale e quest'anno al secondo posto nella lista delle migliori pizzerie c'è Pizzeria da Arturo di Modena. Non solo, infatti è stata realizzata sempre dal medesimo sito un'altra Top Ten riguardante la media delle recensioni e delle stelle per città italiana e si scopre che Modena è al terzo posto dopo due città campane, in ordine Napoli e Salerno.

Premettendo che si tratta di recensioni soggettive basate su elementi quantitativi dedotti da opinioni qualitative, in quanto Tripadvisor considera i punteggi delle stelline e 500 recensioni, è tuttavia un segnale positivo per i modenesi. In particolare, o i modenesi sono molto gentili a dare i voti alle pizzerie modenesi oppure effettivamente Modena è la terza città in Italia per le migliori pizzerie.

Tuttavia, per orgoglio campanilistico analizziamo la classifica delle Top 10 Città con migliori pizzerie e la prossima volta che andremo a mangiarne una ricordiamoci che non solo siamo i terzi in classifica, ma che secondo Tripadvisor se volete una buona pizza e non siete nelle vicinanze della Campania è necessario venirla a mangiare a Modena.

TOP 10 MIGLIORI PIZZERIE IN ITALIA

1. N’ata Cosa, Rende, Calabria

2. Pizzeria da Arturo, Modena, Emilia Romagna

3. Pizzeria 'O Sarracin, Nocera Inferiore, Campania

4. Pizza e Sfizi, San Vito lo Capo, Sicilia

5. Pizzeria Spillo, Treviso, Veneto

6. Pizzeria La Pecora Viziosa, Golfo Aranci, Sardegna

7. Fratelli Pummaro', Torino, Piemonte

8. Pizzeria Erreclub di Carmine Ragno, Avellino, Campania

9. Pizzeria Dal Cilentano, Giulianova, Abruzzo

10. Pizzeria La Smorfia, Salerno, Campania

TOP 10 MIGLIORI CITTÀ ITALIANE PER LA PIZZA

1. Napoli, Campania

2. Salerno, Campania

3. Modena, Emilia Romagna

4. Treviso, Veneto

5. Avellino, Campania

6. Trapani, Sicilia

7. Latina, Lazio

8. Campobasso, Molise

9. Cosenza, Calabria

10. Cremona, Lombardia

Metodologia