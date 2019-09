Cyber security, AAeAA Consulting spegne 10 candeline

A 10 anni dalla fondazione, AAeAA Consulting intende ringraziare tutti i clienti, i dipendenti, i collaboratori, le compagnie assicurative, i fornitori e i partner, per il supporto che hanno saputo darle e che le hanno consentito di raggiungere questo importante risultato. Lo farà con un evento in programma lunedì 9 settembre a Villa Cortese di Campogalliano.

In occasione di questa ricorrenza, per essere ancora più vicini alla clientela ed ai propri collaboratori, AAeAA Consulting annuncia l’apertura della nuova funzione Digital che avrà lo scopo di efficentare tutti i processi di comunicazione a tutto vantaggio della relazione con la clientela secondo i principi ispiratori della nuova direttiva Europea cd. IDD (Insurance Distribution Directive) La funzione Digital di AAeAA Consulting, metterà a disposizione a breve servizi innovativi di cyber security e coperture assicurative dedicate, vista la crescente necessità di idonee soluzioni sia in ambito privato che aziendale.

Due nuovi siti internet (www.cyberrisk.it e www.cyberinsurance.it) saranno attivi entro fine anno con lo scopo di informare la collettività dei rischi connessi alla sicurezza informatica e di tutelare le persone e le aziende dalle conseguenze dannose di un evento cyber. In occasione del decennale verrà inoltre ufficializzato il rilascio della webapp Myhome AAeAA Consulting utile strumento che consentirà a tutti, clienti e collaboratori, di dematerializzare i documenti, raccogliere le informazioni in un unico portale e scambiare richieste con gli operatori in piena reciproca trasparenza comunicativa.

“Siamo molto soddisfatti – ha affermato Mario Cipriano uno dei soci amministratori di AAeAA Consulting S.r.l. - Myhome è un progetto iniziato quattro anni fa e ampliato poi nei suoi obiettivi leggendo l’allora nuova direttiva sull’intermediazione assicurativa, IDD - divenuta poi esecutiva il 1 ottobre 2018 - che ci consentirà di essere veloci e ordinati nella raccolta delle informazioni fra cliente, consulente e compagnie. Nelle informazioni raccolte, si potranno caricare i questionari cosiddetti “demand and needs” previsti dalla direttiva stessa ed in coerenza con il POG di agenzia. Siamo convinti inoltre - ha concluso Cipriano - che professionalità e specializzazione, unitamente agli strumenti come Myhome, saranno fondamentali per meglio soddisfare le esigenze dei clienti di oggi e di domani”.