Esselunga distribuisce 60 milioni di Rollinz Star Wars, un successo "made in Bastiglia"

Sono entrati nelle case di milioni di italiani, un po' per gioco un po' per vero e proprio collezionismo. Dopo la prima iniziativa legata all'uscita dell'episodio VII di Star Wars, Esselunga ha concesso il bis anche nel 2018, distribuendo i Rollinz raffiguranti i personaggi dell'ottavo film della saga ideata da George Lucas e ora portata avanti dalla Disney con ricavi miliardari. Il colosso della grande distribuzione ha reso noto di aver toccato la cifra record di 60 milioni di minifigure distribuite nei propri supermercati in due mesi, migliorando il volume fatto registrare con la precedente campagna.

Un successo commerciale che parla anche un po' modenese, dal momento che la realizzazione dei Rollinz è opera di una ditta di Bastiglia. Si tratta della Grani & Partners, fondata nel 2002 dall'omonima famiglia, che si occupa della progettazione, sviluppo e realizzazione di prodotti collezionabili, ma ha anche aperto i propri orizzontti ad altri settori.

"Non avrei mai immaginato in modo razionale - ha ricihiarato all'Ansa Enrico Grani, presidente e Ceo di Grani & Partners - che, da un semplice prototipo strano e a forma di fungo, si sarebbe generato un fenomeno con una risonanza tale". In effetti la campagna di marketing, supportata ovviamente da un brand ormai "mitologico" come quello di Star Wars, è riuscita ad innescare grande interesse nei clienti Esselunga, che hanno raccolto in modo talvolta maniacale e scambiato di persona e online i 24 personaggi che compongono la serie.

"Ringrazio prima di tutto Brand Loyalty ed Esselunga che per primi hanno colto la forza di questo progetto, poi tutto il team di Grani & Partners che, come sempre accade, ha reso poi possibile la concretizzazione della mia idea. Massimo Gonzi - il nostro General Manager - fa notare che si tratta uno dei maggiori successi di marketing mai verificatesi", aggiunge Grani.

"Siamo un’azienda che lavora moltissimo con prodotti destinati ai bambini, facciamo parte del Gruppo Preziosi che ha come core business la vendita dei giocattoli. Sappiamo che spesso i genitori si lasciano condizionare volentieri dai propri figli quando questi manifestano apertamente le loro preferenze per un giocattolo piuttosto che un altro. Ci aspettavamo che questo prodotto supportato dai personaggi Star Wars della Disney insieme all’ottima organizzazione dell’iniziativa realizzata da Brand Loyalty e soprattutto con la grande forza di comunicazione di Esselunga, avrebbero scatenato l’interesse dei bambini. Davvero però non ci aspettavamo un successo come quello che si è registrato, abbiamo ricevuto telefonate di amici e conoscenti che ci dicevano di aver dovuto cambiare le abitudini di spesa per inseguire i Rollinz. E tutto sommato lo avevano fatto molto volentieri".

L'azienda di Bastiglia ha circa 80 dipendenti e un fatturato nel 2017 di 41.7 milioni di euro. La grande crescita si è avuta grazie alla partecipazione di Giochi Preziosi, grazie alla quale si sono aperte importanti finestre di mercato tra la Cina e Hong Kong, soprattutto nel settore alimentare degli snack.