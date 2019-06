Imprese. PM festeggia a San Cesario i 60 anni di attività

PM, primo costruttore italiano di gru idrauliche per autocarro, compie 60 anni, un anniversario che non poteva che essere celebrato in azienda con tutti i dipendenti che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo.

“60 anni di lavoro sono una lunga strada”, dichiara Giovanni Tacconi, Direttore Commerciale di PM Oil&Steel. “PM racconta una storia che comincia in una grande Italia - quella della fine degli anni ’50, esattamente nel 1959 - grazie all’operosità di due illuminati imprenditori che fondano un’azienda vocata alla realizzazione di un prodotto innovativo: la gru per autocarro. È da qui che iniziano i successi che ci hanno portato fino ad oggi. Successi che non ci sarebbero stati senza la nostra squadra: tante persone, manager di vertice ma anche impiegati, operai, agenti di vendita, meccanici e molti altri ancora, che hanno fatto propri gli obiettivi di PM diventando una grande famiglia con il cuore modenese”.

Parte integrante della PM Oil&Steel S.p.A., il brand ha ottenuto questi risultati investendo su un prodotto tecnologicamente avanzato, di altissimo livello qualitativo ed un accurato e competente servizio, che hanno permesso di costruire solide relazioni professionali e conquistare sempre più ampie quote di mercato, in Italia e all'estero.

“A partire da qui - da Modena, e più precisamente da San Cesario - raggiungiamo tutto il mondo. Ma per arrivare alla quadratura del cerchio fra tradizione, crescita e innovazione c’è bisogno di diversificazione, nei prodotti, nei mercati, nelle strutture produttive, nelle risposte ai bisogni dei clienti, e naturalmente occorre puntare sull’internazionalizzazione e sull’affermazione in ambito globale, senza però dimenticare le origini e i valori che ci hanno sempre contraddistinti”, spiega Tacconi.

Oggi numeri e dimensioni di PM sono estremamente rilevanti. Attualmente la gamma di prodotti conta più di 50 serie, con oltre 350 possibili configurazioni. Dalla progettazione alla realizzazione delle carpenterie, dal controllo qualità dei materiali al collaudo finale, tutto viene realizzato presso i due stabilimenti PM, 130.000 mq di superficie totale, di cui 62.000 mq al coperto, uno a San Cesario S/P (MO) e l'altro ad Arad (Romania). Inoltre PM conta quasi 400 dipendenti, con stabilimenti di produzione dislocati in Europa, filiali commerciali dirette nel Nord America, in Argentina, in Cile, in Messico, in Inghilterra, in Francia, in Spagna, in Germania, a Dubai e a Singapore, mentre il contatto diretto con la Clientela è tenuto da una rete di oltre 300 rivenditori e centri assistenza.