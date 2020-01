Dopo 15 milioni di panini venduti il Consorzio del Balsamico IGP rinnova l'accordo con McDonald's

Dopo il grande successo del 2019, con 15 milioni di panini venduti per oltre 8 tonnellate di Aceto Balsamico di Modena IGP acquistate, si rinnova la partnership con il Consorzio dell’Aceto Balsamico di Modena IGP. Nel 2020 torna infatti nel menu di McDonald’s, con la terza edizione di My Selection, la linea di hamburger premium selezionati da Joe Bastianich già disponibili nei McDonald’s di tutta Italia.

McDonald’s conferma così lo stretto legame con il comparto agroalimentare italiano e anche l’impegno nel favorire la conoscenza e la diffusione dei prodotti DOP e IGP, anche grazie alla partnership con la Fondazione Qualivita, che da oltre 20 anni si occupa della valorizzazione dei prodotti a indicazione geografica.

Per le ricette selezionate da Joe Bastianich quest’anno saranno acquistate circa 10 tonnellate di Aceto Balsamico di Modena IGP. La materia prima modenese si riconferma quindi protagonista per il terzo anno nella ricetta best seller, My Selection BBQ, l’hamburger da 180 gr di carne bovina con salsa a base di Aceto Balsamico di Modena IGP, Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP con formaggio gouda stagionato, salsa coleslaw, bacon e insalata.

“My Selection rappresenta per McDonald’s uno dei più importanti progetti di valorizzazione del Made in Italy e testimonia l’impegno dell’azienda a sostegno del comparto agroalimentare del nostro Paese. Un percorso iniziato 12 anni fa e che anno dopo anno rinnova collaborazioni di lunga data, come quella con il Consorzio di tutela Aceto Balsamico Modena IGP, e che rende accessibili le eccellenze del nostro territorio a un pubblico giovane e vasto. Ancora una volta stupiremo i nostri clienti con nuovi gusti e tanta italianità” ha dichiarato Giorgia Favaro, Direttore Marketing di McDonald’s Italia.

“Siamo molto fieri di supportare McDonald’s nella valorizzazione delle eccellenze gastronomiche italiane, infatti confermiamo per il terzo anno la nostra collaborazione con il brand per massimizzare la conoscenza dei prodotti DOP e IGP.” dichiara Federico Desimoni, Direttore Consorzio di tutela Aceto Balsamico Modena IGP “ Con McDonald’s abbiamo un obiettivo comune: educare sempre più persone, soprattutto ragazzi, sull’importanza della qualità della materia prima italiana, per favorire un nuovo approccio al cibo, più attento e consapevole”.