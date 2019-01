A Mirandola una nuova sede per la mediazione civile e commerciale di Concilia Lex

Il brand Concilia Lex arriva a Mirandola: nella nuova sede di Via Francesco Salvioli, l’avvocato Vincenzo Imbroisi accoglierà utenti ed avvocati per svolgere un’attività di mediazione civile e commerciale. Si tratta di una tappa importante del percorso di crescita della società campana, che sta esportando con successo il proprio modello su tutto il territorio nazionale. Quella di Mirandola si affianca alle altre quarantadue sedi che oggi fanno parte del network Concilia Lex.

“Abbiamo scelto Concilia Lex per la solidità del brand, per la sua costante ricerca dell’eccellenza nel campo dei servizi della mediazione civile e commerciale che assicura a tutti noi gestori un supporto costante e continuo in tutte le nostre attività, a 360 gradi” commenta l’avvocato Vincenzo Imbroisi, referente della neo-associata Concilia Lex Mirandola. “La sede di Mirandola si colloca in un’area, quella del basso modenese, contraddistinta da una forte presenza di imprese, in particolar modo quelle che operano nel campo biomedicale. Siamo convinti che con il supporto della sede legale di Concilia Lex, e con il nostro costante lavoro sul territorio, riusciremo a generare ottimi risultati.”

Continua l’avvocato Imbroisi: “In una zona come la nostra, la presenza di un organismo di mediazione autorevole potrà certamente contribuire alla sensibilizzazione delle aziende alle potenzialità della mediazione civile e commerciale e al recupero dell’autonomia negoziale. Il D. Lgs. 28/2010 ha operato una scelta in base agli “oggetti” e non ai “soggetti”, mentre le aziende hanno necessità di strumenti semplici e duttili per risolvere la crisi, prima che quella crisi si trasformi, potenzialmente, in fallimento.” Gli utenti avranno la possibilità di svolgere la mediazione in modalità telematica. “Con pochi click, in qualsiasi momento e in tutta sicurezza, sarà possibile avviare il procedimento di mediazione senza recarsi presso l'organismo”. La nuova sede Concilia Lex Mirandola opererà in riferimento al Tribunale di Modena. Per info sarà possibile chiamare al numero verde 800482977.