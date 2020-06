Coop Alleanza 3.0, Adriano Turrini lascia la presidenza della cooperativa

Adriano Turrini lascia la guida di Coop Alleanza 3.0: il nuovo presidente verrà nominato il 25 luglio. Dopo la chiusura del bilancio 2019, che ha dimezzato la perdita del gruppo (schizzata a 289 milioni di euro nel 2018) e raggiunto gli obiettivi prefissati sui primi mesi del 2020, il presidente ha deciso di lasciare gli incarichi nella cooperativa "per motivi strettamente personali", comunicandolo nell'odierna seduta del Cda. Dopo che la cooperativa "ha imboccato la strada per il rilancio e la crescita", Turrini dice di voler "dedicare maggiore attenzione alla propria salute", che nei quasi cinque anni di presidenza ha messo "sempre in secondo piano".

Cosi', il 25 luglio 2020, nella stessa data dell'assemblea generale dei delegati, il Consiglio di Amministrazione di Coop Alleanza 3.0 provvederà a nominare il nuovo presidente. Si tratta di una scelta, dice l'azienda, presa "in piena sintonia con il Consiglio di amministrazione, dopo aver avviato e portato a termine la prima fase del piano di rilancio conseguendo tutti i risultati previsti". L'esercizio 2019 si è chiuso con un sostanziale dimezzamento delle perdite, a quasi 164 milioni, il ritorno a un ebitda adjusted positivo e "una chiara inversione dell'andamento "della gestione caratteristica. Anche i primi mesi del 2020 vanno "nella stessa direzione", segnala ancora Coop Alleanza 3.0, e "questo permette di gestire la transizione all'insegna della continuità guardando con fiducia al futuro".

"La Cooperazione è stata, ed è, la mia passione, non soltanto professionale. Una passione che dura da quasi cinquant'anni, durante i quali ho avuto la fortuna di avere accanto tanti bravi compagni di viaggio con cui ho condiviso i valori in cui crediamo". Ora però, "è arrivato il momento di prendere una decisione che ho rinviato fino ad oggi, e che è diventata non più procrastinabile. Lascio da 'innamorato' e di un amore che non verrà mai meno, per il lavoro in un'azienda in cui, con altre mansioni ho iniziato a cimentarmi il 15 novembre 1974", ha dichiarato Turrini

"Guidare Coop Alleanza 3.0 sin dall'inizio- continua Turrini nel suo saluto- è stata una sfida appassionante. Ogni azione intrapresa e ogni scelta hanno avuto sempre lo stesso obiettivo: garantire ai nostri soci i maggiori vantaggi possibili essendo il punto di riferimento del mercato per qualità e convenienza dei prodotti, sostegno delle fasce più deboli, sostenibilità, supporto ai territori e alle comunità". Ma aggiunge Turrini: "Lascio consapevolmente una Cooperativa frutto di un difficile processo di integrazione, iniziato a gennaio del 2016 come presidente, oggi al mio secondo mandato. I primi anni dell'unificazione della più grande Cooperativa di consumatori, soggetto unico e originale, hanno visto emergere difficoltà e complessità, superate grazie a un paziente lavoro che porta già nel 2019 una netta inversione di tendenza, e una strada già tracciata per portare in utile la Cooperativa in anticipo rispetto i tempi pianificati".

Il Consiglio di amministrazione, intanto, dice di aver preso atto "con rammarico della decisione di Adriano Turrini pur comprendendone le ragioni", e gli rivolge "un unanime ringraziamento per la capacità, la dedizione e la generosità con cui ha svolto l'intensa e complessa opera di tessitura e costruzione che ha fatto nascere Coop Alleanza 3.0". Conclude il Cda: "I risultati che ha ottenuto nei suoi mandati indicano che la strada imboccata per il rilancio è quella giusta e permette, lavorando in continuità, di guardare al futuro con ottimismo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(DIRE)