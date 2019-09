Affitti a Castelfranco, boom di lavoratori e giovani coppie

Sono aumentati a Castelfranco Emilia e nei Paesi dell’hinterland, i canoni di affitto che hanno raggiunto il 25/30%.

L’incremento è dovuto al grande flusso di lavoratori in trasferta che scelgono questa piccola città per la vicinanza ai centri produttivi dislocati tra le province di Modena e Bologna. A rilevarlo è un’analisi di Solo Affitti, rete immobiliare specializzata nelle locazioni con 300 agenzie.

“Il mercato delle locazioni in città e nell’hinterland – spiega Alberto Pallotti, titolare dell’agenzia Solo Affitti di Castelfranco Emilia – ha subito un’accelerazione notevole negli ultimi 5 anni. Tale crescita potrebbe però arrestarsi improvvisamente in caso di un forte rallentamento dell’economia. Infatti, ad andare in affitto sono soprattutto i lavoratori in trasferta attivi nelle tante aziende del territorio circostante (Philip Morris, Lamborghini, Maserati, Ducati, Datalogic, Pagani Automobili, Ferrari, ecc.). Il centro città – aggiunge Pallotti – è particolarmente apprezzato per la vicinanza alla stazione e agli altri mezzi pubblici che collegano Castelfranco Emilia con Modena e Bologna e per i canoni medi più bassi rispetto a quelli rilevati nei due capoluoghi”.

Oltre che dallo sviluppo delle aziende del territorio, che ha richiamato numerosi lavoratori anche da fuori regione, l’incremento dei canoni è stato favorito dalla scelta di molti proprietari di destinare il proprio immobile alla ricettività “breve”, per i periodi transitori e per l’uso foresteria.

I prezzi di affitto rilevati da Solo Affitti a Castelfranco Emilia oscillano tra i 480 euro al mese dei bilocali e i 580 euro dei quadrilocali. I canoni aumentano nei paesi che si trovano nell’area che congiunge Castelfranco a Bologna Borgo Panigale, con fasce di prezzo comprese tra i 550 e i 650 euro. Negli altri comuni dell’hinterland le quotazioni medie dei bilocali ruotano attorno ai 420/450 euro al mese e raggiungono i 500/550 euro per i quadrilocali.

Dopo i lavoratori in trasferta, le categorie di inquilini più diffuse a Castelfranco Emilia sono le giovani coppie e i single. Secondo quanto rilevato da Solo Affitti per le famiglie monoreddito oggi è diventato più difficile cercare casa in affitto rispetto a 5 anni fa.