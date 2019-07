Affitti a Modena: rimasti invariati negli ultimi 10 anni, tranne quartiere Madonnina

È quanto emerge da un’analisi di Solo Affitti, rete immobiliare specializzata nella locazione con 300 agenzie, realizzata in occasione dell’apertura della nuova agenzia di Modena in Viale Medaglie D’oro 23/c

Tra il 2009 e il 2018 Modena ha mantenuto i canoni mensili di locazione pressochè invariati, ad eccezione del quartiere Madonnina dove è stato rilevato un aumento di circa il 6%, dai 6,8 ai 7,2 euro al metro quadro. È quanto emerge da un’analisi[1] di Solo Affitti, rete immobiliare specializzata nella locazione con 300 agenzie, realizzata in occasione dell’apertura di un’agenzia in città in Viale Medaglie D’oro 23/c.

Secondo quanto rilevato da Solo Affitti, dieci anni fa nella zona centrale della città, la locazione di un’abitazione comportava una spesa fino a 11,3 euro per metro quadrato, un dato che non ha subìto variazioni nel 2018. Situazione analoga se ci spostiamo in zone più periferiche come Santa Caterina, Crocetta, viale Gramsci, Ex Macello dove i canoni d’affitto sono rimasti sotanzialmente stabili a circa 7 euro/mq nelle quotazioni massime.

“A Modena – spiega Antonio Marsella, responsabile dell’agenzia Solo Affitti di Viale Medaglie d’Oro – la comodità dell’utilizzo dell’auto per esigenze lavorative è un elemento di grande importanza nella scelta della zona dove risiedere. Anche per questa ragione studenti e lavoratori in trasferta prediligono il centro storico, mentre chi risiede in città da più tempo o ha una sede di lavoro distaccata sceglie tendenzialmente quartieri della città maggiormente periferici con vantaggi anche dal punto di vista economico e di maggiore disponibilità di spazio degli appartamenti”

Nel centro di Modena, evidenzia l’analisi di Solo Affitti, l’esborso per prendere casa in affitto può variare dai 400 – 550 euro al mese per un monolocale fino a un massimo di 900 euro per un bilocale. Le metrature più ampie, in questa zona, superano i 1000 euro mensili toccando i 1200 per i trilocali e i 1600 euro per i quadrilocali.Nelle zone di “Parco Amendola” e “Crocetta”, i canoni di locazione sono compresi tra i 350-500 euro mensili per un monolocale e tra i 500/650 euro per i bilocali, mentre le metrature più ampie come trilocali e quadrilocali si attestano tra 550 e 800 euro al mese.

“Più economiche – aggiunge Marsella – le zone “Madonnina” e quelle maggiormente periferiche dove le quotazioni non superano i 450 euro al mese per i monolocali e i 550 euro per i bilocali. Costi contenuti anche per trilocali e quadrilocali, i cui canoni di locazione si attestano tra i 550 e gli 800 euro al mese”. .