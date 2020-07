Agricoltura della montagna, un milione di euro da GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano

Sono 36 le imprese che otterranno contributi per 1 milione e 350 mila euro, a fronte investimenti pari a più di 3 milioni di euro. Si è infatti chiusa ieri, con l’approvazione, da parte del Cda, della graduatoria relativa al bando del GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano “A.1.1 Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema”, la fase dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di sostegno presentate da imprese dei comuni dell’area appenninica modenese e reggiana che operano nel settore agricolo.

In un periodo difficile per la pandemia che ha colpito tutto il mondo che ha messo in difficoltà anche il mercato del Parmigiano Reggiano, prodotto fondamentale per l’economia agricola di montagna e con le risorse del PSR per gli investimenti agricoli ormai esaurite, questa è una vera boccata di ossigeno per le aziende della montagna modenese e reggiana.

E’ stato infatti possibile incrementare le risorse messe originariamente a bando, pari a 811.000 Euro, per finanziare tutte le istanze ammissibili, grazie alle risorse ulteriori a titolo di premialità per l’efficienza gestionale e amministrativa dimostrata dl Gal negli ultimi tre anni.

Gli investimenti che saranno finanziati riguardano principalmente l’ammodernamento del parco macchine agricole, la ristrutturazione di fabbricati produttivi già esistenti anche nell’ottica di implementare la vendita diretta e la realizzazione di nuovi edifici produttivi con un occhio attento all’innovazione.

Con la capacità cogliere le reali esigenze del territorio e rispondendo a queste in maniera rapida ed efficace, il GAL conferma il suo ruolo di motore dell’economia produttiva e dello sviluppo rurale a livello locale.