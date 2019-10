Ambiente e qualità dell'aria: la cooperativa Savignano 2030 e il premio DonoDay2019

Nata a luglio e già si aggiudica un premio. Così la neonata cooperativa di comunità Savignano 2030 ha vinto il DonoDay 2019 Imprese, il contest promosso dall’IID (Istituto Italiano Donazione) di Milano per valorizzare l’Italia del bene.

Aderente a Confcooperative Modena, la cooperativa di comunità Savignano 2030 si è aggiudicata il primo premio grazie al progetto intitolato “Il sogno di Chico”, con il quale i soci si impegnano a piantumare 200 alberi. Saranno scelti esemplari che garantiscono un’ottima (o almeno buona) capacità di mitigazione ambientale in termini di sequestro totale di CO2, assorbimento di inquinanti gassosi e cattura di polveri.

Le prime essenze, messe a disposizione dai vivai forestali della Regione Emilia-Romagna, saranno piantumate nelle frazioni di Mulino, Castello e Formica. Una proposta di collaborazione è già presentata al Comune di Savignano sul Panaro.

“Chico Mendes ha sacrificato la propria vita nel tentativo di salvare la foresta amazzonica dai disboscamenti compiuti da grandi imprese zootecniche e agro-industriali per l’allevamento del bestiame – spiega la cooperativa nella presentazione del progetto - Quanto accaduto è continuato e ci riguarda da vicino, anche perché la distruzione di quell’immenso patrimonio naturale sta contribuendo all’effetto serra e, quindi, al cambiamento climatico. Dobbiamo impegnarci, con urgenza, a ripulire l’aria di almeno parte delle migliaia di miliardi di tonnellate di rifiuti gassosi che abbiamo abbandonato in atmosfera. Chico siamo noi, determinati ad agire prima dello scadere del tempo utile, adottando una “tecnica” sicura, economica e applicabile su larga scala: piantare subito 200 alberi, per donare un futuro a madre terra”.

Con 472 voti, la cooperativa di comunità Savignano 2030 ha sbaragliato gli altri progetti del DonoDay 2019 Imprese: il secondo classificato ha ottenuto 249 voti.

Costituita il 19 luglio scorso da nove soci, tra i quali l’ex sindaco di Savignano Germano Caroli, la cooperativa ha vinto anche il primo premio messo in palio nella quinta edizione di Imprendocoop, il progetto di Confcooperative Modena per favorire l’occupazione e l’imprenditorialità, la cui sesta edizione è partita nei giorni scorsi.

Quanto al DonoDay2019 – o “Giorno del Dono” - istituito dall’IID e festeggiato il 4 ottobre, è giunto alla quinta edizione ed è dedicato a chi fa del dono una pratica quotidiana. È rivolto a scuole, Comuni, associazioni, imprese e cittadini per costruire la mappa dell’Italia che dona, un Paese capace di reagire alle difficoltà mettendo al centro la bellezza del dono in tutti i suoi aspetti e di portare avanti la riflessione sull’importanza della buona donazione.