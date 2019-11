PetStore Conad, a Formigine apre un nuovo punto vendita

Un nuovo negozio dedicato agli animali domestici: Vicino al Superstore Conad apre infatti il secondo PetStore Conad nel modenese.

Il nuovo store sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 20, la domenica dalle 9 alle 13. I clienti del PetStore hanno a disposizione un comodo parcheggio dedicato.

Ampia l’offerta di prodotti a cui si aggiungono servizi graditi ai clienti: i consigli per la cura e il benessere, l’entrata libera per gli animali, un angolo ristoro per cani, l’incisione delle medagliette, la bacheca per annunci e tanti altri, oltre al box per la donazioni di alimenti a canili e gattili locali.

L’inaugurazione del punto di vendita è prevista alle ore 9.30. Sarà allestito un vero e proprio set fotografico in cui i soggetti ritratti saranno i clienti e i loro animali da compagnia: le foto verranno caricate nella pagina Facebook del Petstore e le più votate saranno premiate domenica 7 dicembre. Sarà allestito un buffet per tutti i presenti e i loro piccoli amici. Ai clienti è invece riservata una borsa spesa riutilizzabile realizzata in tessuto. Il nuovo Pet Store modenese si aggiunge ai 37 aperti in altre città italiane.

“Inauguriamo questo nuovo servizio dedicato a tutti quegli animali domestici, cani, gatti, pesci, uccelli, rettili e piccoli roditori che sono ormai componenti della famiglia e ai quali Conad ha voluto dedicare un posto speciale- dichiarano i soci di Conad Nord Ovest Erika e Fabio Fontana. -Miglioriamo e personalizziamo costantemente il servizio, dando al cliente una possibilità in più per scegliere le insegne Conad e sostenere i consumi acquistando prodotti di qualità e convenienti. Il PetStore Conad è innovazione di servizio: i clienti possono contare su un punto di vendita dedicato, funzionale e con un’offerta merceologica di primissimo piano, con gli abituali connotati di convenienza, qualità e sicurezza che da sempre caratterizzano le nostre insegne”.

In ogni PetStore Conad inoltre è presente un corner della Federazione per la raccolta di alimenti destinati a cani e gatti in difficoltà, ospitati nei canili, gattili e nei rifugi sparsi su tutto il territorio nazionale e gestiti dalle diverse associazioni animaliste aderenti.