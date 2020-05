Covid. Anche il Dipartimento di Economia Unimore al lavoro per analizzare la crisi

Sono molteplici gli ambiti in cui l’Università di Modena e Reggio Emilia, per questa emergenza determinata dalla pandemia da coronavirus, sta dispiegando il meglio delle sue competenze scientifiche e culturali. Oltre all’apporto dei suoi numerosi docenti, ricercatori e specializzandi della Facoltà di Medicina e Chirurgia variamente impegnati in studi e cure che riguardano COVID-19, anche da altre strutture accademiche arrivano interessanti contributi dettati dai suoi riflessi e dalle sue conseguenze economiche, finanziarie, sociali e giuridiche.

Non c’è campo della nostra vita che, in pratica, non sia stato sfiorato in queste settimane dalla lunga quarantena imposta e dai provvedimenti presi dalle autorità nazionali e regionali.

“L’emergenza collegata alla diffusione del coronavirus – afferma il Direttore del Dipartimento di Economia Marco Biagio di Unimore professor Tommaso Fabbri - sta avendo un impatto senza precedenti sulla realtà sanitaria, economica e sociale del paese. È una situazione che verifichiamo quotidianamente nel nostro territorio dove le strutture sanitarie, le imprese e i lavoratori dell’industria e dei servizi sono colpiti duramente nella loro attività e dove le istituzioni e il mondo del volontariato stanno mettendo generosamente a disposizione tutte le risorse umane e finanziarie per arginare gli effetti della crisi”.

Ora che il Paese sembra aver imboccato la strada della cosiddetta “Fase 2”, dopo il dizionario informatico-giuridico-sociale a carattere bibliografico, sulle tematiche legate a COVID-19 curato dal Centro Documentazione del CRID, arriva anche un’interessante raccolta di scritti, saggi e approfondimenti dei docenti del Dipartimento di Economia Marco Biagi nei quali ci si propone di cogliere e suggerire quali siano le misure necessarie a tutti i livelli per contenere e rispondere all'impatto che la crisi sta producendo sul mondo economico.

“A partire dalle riflessioni e dagli approfondimenti già in corso, - spiega il professor Tommaso Fabbri – abbiamo ritenuto opportuno dare evidenza in modo più continuativo e coordinato ai contributi offerti dai docenti del Dipartimento sui diversi aspetti economici, finanziari, sociali e giuridici della crisi, privilegiando le analisi in grado di cogliere implicazioni di policy e di approfondire la lettura dei fenomeni economici in atto”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I contributi sono accessibili a chiunque collegandosi al sito del dipartimento (box a destra “I contributi del Dipartimento di Economia Marco Biagi“). Sono già 19 gli interventi ospitati in questo spazio e riguardano le relazioni di lavoro, la politica monetaria e la vigilanza, le problematiche dello studio a distanza per studenti e studentesse, analisi statistiche e previsionali sulla diffusione del virus, gli effetti sui mercati finanziari e sulla vulnerabilità delle imprese, gli strumenti di finanziamento coerenti con la crisi economica, la sorveglianza attiva, una lettura di genere della crisi.