Saldi invernali. Commercianti soddisfatti dai primi weekend, poi il calo

Rispetto al 2019 vendite in aumento per il 25% degli operatori, stabili per il 51% e in calo per il 24%. Chi rileva aumenti, li colloca intorno al 10%. Lo scontrino medio nell'abbigliamento? Intorno ai 110 euro a testa, più o meno 290 euro a famiglia. In tutto questo, quasi la metà degli operatori (45%) stima che i saldi di fine stagione avranno una incidenza fino al 20% sul fatturato annuale.

Sono i dati che emergono dall'indagine, a un mese dall'avvio dei saldi, condotta da Confcommercio a Modena tra alcuni suoi associati. "Nei primi due weekend- osserva Andrea Abbruzzese, presidente provinciale di Federazione Moda-Confcommercio- c'è stato come di consueto il picco delle vendite. Nelle settimane successive l'andamento è stato abbastanza piatto, condizionato negativamente da temperature decisamente miti che non hanno certo stimolato gli acquisti dei tipici capi invernali".

Il budget di spesa si è concentrato su capi di abbigliamento (per l'80%), calzature (70%), sciarpe e guanti (35%) e biancheria intima (25%). La clientela si è orientata a cercare capi anche di marca che non sono stati acquistati in stagione: quelli più venduti sono stati la maglieria e i capispalla (piumini, cappotti, giubbotti), mentre per le calzature ai primi posti ci sono sneakers di marca, stivaletti e tronchetti.

"In un contesto sempre più difficile, competitivo e contrassegnato da asimmetrie nel trattamento normativo e fiscale- tira le somme Abbruzzese- rimane fondamentale ripristinare parità di regole: da tempo chiediamo, a tutela del consumatore, una regolamentazione regionale che disciplini l'attività dei grandi outlet così come l'introduzione di una seria web tax che ristabilisca, almeno in parte, l'enorme squilibrio di oneri fiscali oggi esistente fra i colossi dell'online ed i negozi di vicinato".

