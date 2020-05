Commercio. Apre il nuovo supermercato Conad a Castelfranco Emilia

Aprirà al pubblico giovedì 14 maggio alle 9.30 il nuovo Conad di via Leonardo da Vinci 2 a Castelfranco Emilia. l nuovo Conad nasce dal trasferimento dello storico punto vendita di via Agnini, che insieme al negozio sito in piazza Aldo Moro aperto da Franco Vicini nel 1994 sono un riferimento importante per la comunità di Castelfranco. La compagine tutta al femminile è composta dalle socie Michela Vicini, Simona Bondioli e Barbara Tassinari.

La struttura si colloca in zona residenziale in prossimità del centro storico ed è collocato in uno stabile completamente nuovo, si sviluppa su 800 mq di superficie di vendita, è dotato di 4 casse, dà lavoro a 22 addetti ed ha a disposizione dei clienti un ampio parcheggio con 60 posti auto.

«Abbiamo lavorato molto per offrire ai clienti un punto vendita efficiente e rispondente ad aspettative sempre più esigenti. Sono contenta di poter aprire un punto vendita moderno, funzionale, conveniente, con un ampio assortimento di prodotti” sottolinea il socio di Conad Nord Ovest Michela Vicini. “Un Conad che vuole diventare un ulteriore punto di riferimento per la città e contribuire in modo importante alla sua valorizzazione. Abbiamo grande fiducia nell’investimento fatto, con l’obiettivo di accrescere il legame con il territorio ed essere parte della comunità di Castelfranco. Mi sento di ringraziare tutti i miei collaboratori, l’azienda ed i nostri fornitori, come sempre, ma a maggior ragione in questo periodo particolare in cui l’emergenza sanitaria ha reso tutto molto più complicato: ma insieme ce l’abbiamo fatta e per tutti noi comincia ancora una nuova positiva sfida! ”.

Il supermercato, in linea con ogni nuova realizzazione che porti un’insegna Conad, è dotato di tecnologie innovative e sostenibili. Tutti i locali sono stati realizzati con particolare attenzione all’impatto sull’ambiente e sono state utilizzate attrezzature di ultima generazione che garantiscono risparmio ed efficientamento energetico e sul tetto è presente un impianto fotovoltaico che garantisce oltre la metà dell’autosufficienza energetica del punto vendita.

In questo periodo di emergenza Covid-19 sono state attivate tutte le misure di sicurezza e sanificazione previste dalla legge (gel disinfettante all’ingresso, barriere in plexiglass per casse, etc) e verranno contingentati gli ingressi.

Il supermercato Conad sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 20, e la domenica dalle 8.30 alle 13.