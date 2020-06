Conad riapre a Fossoli nella nuova sede di via Mar Ionio

Aprirà al pubblico giovedì 4 giugno alle 9.30 il nuovo Conad di via Mar Ionio 14 a Fossoli, frazione di Carpi. Il supermercato, moderno e funzionale, ideale per ogni tipo di spesa, nasce dal trasferimento dello storico punto vendita Conad City sulla Strada Statale S Romana Nord.

La struttura, che impiega 15 addetti, si sviluppa su 600 mq di superficie di vendita, è dotata di 3 casse e un ampio parcheggio con 45 posti auto. Una riapertura che conferma la valenza che Conad attribuisce al rapporto con le comunità locali: un rapporto basato su prodotti a marchio di qualità e convenienti ma anche su un ampio ventaglio di servizi, sul dialogo e sull’attenzione continua alle necessità di tutti coloro che di una comunità sono parte.

“Abbiamo lavorato molto” - sottolinea la socia di Conad Nord Ovest Cristina Rossi – “per realizzare un punto vendita più grande, che ha l’obiettivo di servire ancora meglio i nostri affezionati clienti. Abbiamo grande fiducia nell’investimento fatto, con l’obiettivo di accrescere il legame con il territorio. Mi sento di ringraziare tutti i miei collaboratori, l’azienda ed i nostri fornitori, come sempre, ma a maggior ragione in questo periodo particolare in cui l’emergenza sanitaria ha reso tutto molto più complicato: ma insieme ce l’abbiamo fatta e per tutti noi comincia ancora una nuova positiva sfida”.

In questo periodo di emergenza Covid-19 sono state attivate tutte le misure di sicurezza e sanificazione previste dalla legge (gel disinfettante all’ingresso, barriere in plexiglass per casse, etc) e verranno contingentati gli ingressi.

Il supermercato Conad sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 20, e la domenica dalle 8.30 alle 13.