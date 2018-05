Ex Amcm, assegnato l'appalto per il nuovo Teatro della Passioni

Il cantiere per la realizzazione del Nuovo Teatro delle Passioni, con la riqualificazione dell’edificio ex Enel nel comparto Amcm a Modena, potrà essere avviato entro l’estate. E’ terminata, infatti, la gara d’appalto con procedura a offerta economicamente più vantaggiosa per il primo stralcio funzionale dell’intervento, dal valore di cinque milioni di euro, con l’assegnazione, in via provvisoria per le consuete procedure amministrative di controllo, all’associazione temporanea di imprese costituita da Cme (Consorzio imprenditori edili di Modena) e Ot srl di Mirandola.

Nell’area compresa tra via Buon Pastore, via Carlo Sigonio e via Peretti, destinata a trasformarsi nel Parco della creatività, è già stato realizzato l’intervento di riqualificazione dell’ex centrale Aem, sede del Laboratorio aperto sul tema “cultura, spettacolo, creatività” e della scuola di Emilia Romagna Teatro, mentre nel corso dell’estate sono in programma anche lavori di riqualificazione di una parte dell’area esterna con la pavimentazione in pietra di Luserna delle zone perimetrali dei due edifici.

Il Nuovo Teatro delle Passioni avrà una sala spettacolo da 150 posti, camerini, “foyer” con biglietteria e guardaroba nel corpo centrale del complesso, un bar ristorante con soppalco e accesso sul terrazzo. L’intervento del primo stralcio riguarda una superficie di 2.200 metri quadri, rispetto alla superficie totale di 5.500 metri dello stabile nel suo complesso, e prevede anche le opere di adeguamento sismico e antincendio dell'intero edificio costruito nel 1920 nonché le opere impiantistiche esterne e il polo tecnologico in sede remota.

Su questo intervento il Comune ha ottenuto un finanziamento europeo di due milioni e 850 mila euro sull’Asse 5 (Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali) del Por Fesr Emilia-Romagna 2014-2020. Con il secondo stralcio dei lavori, il cui valore sarà intorno ai sei milioni e 600 mila euro, è prevista la costruzione di un'altra sala teatrale (da 400 posti, con platea e galleria, palcoscenico rialzato e torre scenica), dei relativi servizi, dei camerini, dei depositi e degli uffici di Ert.