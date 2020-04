Hera continua a crescere, vertici confermati e dividendo a 10 centesimi

Nuovo cda per Hera, dove cresce la quota di donne, e conferme ai piani alti. L'assemblea della multiservizi, convocata questa mattina, ha approvato il bilancio 2019, rinnovato le cariche sociali per il prossimo triennio e dato il via libera alla distribuzione di un dividendo da 10 centesimi ad azione. Un passaggio all'insegna della continuità, visto che il consiglio di amministrazione appena eletto ha confermato Tomaso Tommasi di Vignano nel ruolo di presidente esecutivo e Stefano Venier in quello di amministratore delegato.

Del consiglio di amministrazione della multiservizi faranno parte anche Gabriele Giacobazzi (vicepresidente, ex assessore del Comune di Modena indicato dal sindaco Muzzarelli), Monica Mondardini, Fabio Bacchilega, Danilo Manfredi, Lorenzo Minganti, Manuela Cecilia Rescazzi, Marina Vignola, Alessandro Melcarne, Federica Seganti, per il patto di sindacato degli azionisti pubblici, e Erwin Paul Walter Rauhe, Paola Gina Maria Schwizer, Alice Vatta, Bruno Tani, per la lista di minoranza. Per quanto riguarda il Collegio sindacale, sono risultati nominati Marianna Girolomini, Antonio Gaiani (sindaci effettivi), Valeria Bortolotti (sindaco supplente) per la lista di maggioranza, e Myriam Amato (presidente), Stefano Gnocchi (sindaco supplente) per quella di minoranza.

Sulla base dei risultati di bilancio (7,4 miliardi di ricavi, +12,3%, e utile a 385,7 milioni, +36,8%), l'assemblea di Hera ha approvato la distribuzione di un dividendo di 10 centesimi ad azione. Per il Comune di Bologna, principale degli azionisti pubblici di Hera, significa incassare un dividendo di circa 13,2 milioni di euro. "Complessivamente gli azionisti hanno beneficiato nel 2019 di un ritorno del 50%, frutto del rendimento annuo del dividendo approvato e dell'aumento del titolo Hera nel corso del 2019 sostenuto dai risultati sopra le attese e dell'ingresso nell'indice Ftse Mib", spiega la società.

L’Assemblea ha approvato, inoltre, il rinnovo dell’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’acquisto di azioni proprie (e modalità di disposizione delle medesime), per un controvalore fino a 270 milioni di euro per 18 mesi, con annessa revoca della precedente deliberazione dello scorso anno per la parte non eseguita. Il rinnovo dell’autorizzazione all’utilizzo delle azioni proprie è stato richiesto per perseguire le finalità consentite dalla normativa e dalle prassi di mercato ammesse, al fine di aumentare la creazione di valore, nell’ambito di operazioni per le quali si concretizzino opportunità di investimento come avvenuto lo scorso esercizio con la fusione di Cosea Ambiente e CMV finanziate con le azioni proprie in portafoglio. L’Assemblea ha, infine, approvato la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, in linea con le best practice internazionali.