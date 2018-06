Fast food, Burger King apre un ristorante anche a Carpi

Sabato 30 giugno Burger King aprirà un nuovo ristorante a gestione diretta a Carpi. Situato in via Parmenide all’angolo con la tangenziale Bruno Losi, il punto vendita dispone di 118 posti a sedere interni oltre ad altri 16 nel dehor e di un parcheggio privato ad uso esclusivo della clientela.

Il ristorante fast food ha permesso di assumere 25 dipendenti, tra cui due manager e un direttore oltre alla crew, i dipendenti sono tutti giovanissimi e hanno un’età media di circa 26 anni.

Il ristorante è dotato delle ultime innovazioni tecnologiche che Burger King sta introducendo in tutti i suoi punti vendita: tra questi i nuovissimi kiosk digitali per ordinare in completa autonomia e creare menu personalizzati seguendo lo storico slogan del brand “a modo tuo”. All’interno i clienti potranno usufruire inoltre dei numerosi servizi dedicati alle famiglie e ai più piccoli, come l’area giochi Playking interattiva con la possibilità di organizzare anche feste di compleanno.

L’area esterna dispone di un ampio parcheggio gratuito ad uso esclusivo della clientela a cui si aggiunge anche il servizio King Drive per ordinare direttamente dall’auto.