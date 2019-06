Inaugura il nuovo negozio di vicinato, Coop riparte da viale Trento Trieste

Inizierà alle ore 9 di giovedì 6 giugno il momento inaugurale per l’apertura della nuova Coop di viale Trento e Trieste 9, ad un passo dal centro. Il nuovo negozio è infatti un supermercato di vicinato, con un’offerta pensata per una spesa veloce, per gli acquisti di tutti i giorni, o per la pausa pranzo in ufficio. Al momento inaugurale parteciperà il presidente di Coop Alleanza 3.0, Adriano Turrini e in rappresentanza dei soci Coop, la presidente del Consiglio di Zona soci Coop, Franca Bassoli. Dopo il momento istituzionale, Don Luigi Biagini parrocchia di S. Agnese Vergine Martire benedirà la struttura e a seguire si terrà il taglio del nastro.

Il supermercato è ampio 250 metri quadrati, e può contare su 15 lavoratori. La struttura è caratterizzata da un percorso di spesa pensato per acquisti comodi e veloci: il negozio è infatti dotato di uno spazio dedicato all’ortofrutta con la frutta e la verdura di stagione, di un banco servito di gastronomia e pasticceria con piatti pronti e food to go. Non mancheranno i banchi dei salumi, dei latticini delle carni e della pescheria, con prodotti in pratiche confezioni take away oltre al servizio del pane self.

Il nuovo punto vendita è il primo in città a rappresentare la nuova strategia del gruppo cooperativo, alle prese con importanti passivi di bilancio. Un piano di rilancio che passa per i punti vendita di medio-piccole dimensioni, che il mercato locale sta premiando rispetto agli ipermercati, un format non più efficace.

Il supermercato sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 20:00, e la domenica dalle 9:00 alle 13:00. Tutti coloro che faranno la spesa il giorno dell’inaugurazione avranno in omaggio una esclusiva shopper Coop riutilizzabile; inoltre, fino al 30 giugno, chi deciderà di diventare socio di Coop Alleanza 3.0 riceverà un buono spesa di 15 euro, utilizzabile entro il 15 luglio nella nuova Coop.