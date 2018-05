Supermercati, ECU inaugura il nuovo punto vendita di Massa Finalese

È stato inaugurato quest’oggi a Massa Finalese il decimo punto vendita Ecu della provincia di Modena. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza dello staff, delle autorità cittadine e della direzione di Realco S.C., società cooperativa operante da oltre 50 anni nel settore della grande distribuzione organizzata proprietaria dell’insegna.

Ad accogliere i clienti nella giornata odierna un rinfresco di benvenuto e utili gadget in omaggio per fare la spesa.

Il nuovo punto vendita situato in via Albero angolo via Mirandola è un piccolo discount di circa 400m2 che vanta un’offerta di circa 2.600 referenze alimentari e non, contraddistinte dalla qualità e dalla convenienza, da sempre pilastri portanti dell’offerta dei negozi Ecu (oltre 50 negozi tra Emilia Romagna, Toscana, Piemonte e Veneto) che riunisce la convenienza della formula discount alla qualità dell’offerta dai supermercati.

Il punto vendita vedrà impiegate 8 persone, di cui 6 donne e 2 uomini, tutte nuove assunzioni. All’interno del negozio sono presenti le principali aree merceologiche tra cui ortofrutta, pane con produzione interna, surgelati, latticini e salumi, carni confezionate, gastronomia pronta, un’offerta di prodotti del territorio e tanti prodotti esclusivi per Ecu.