Assemblea dei soci, Bper approva l'aumento di capitale fino a 1 miliardo

"L'aumento di capitale ha registrato una percentuale sopra il 97%. Un risultato sicuramente positivo". Lo dice l'amministratore delegato di Bper Banca, Alessandro Vandelli, al termine dell'assemblea dei soci di Bper Banca di oggi durata un paio d'ore. All'assemblea era presente poco meno del 45% del capitale sociale, il 44,9%, equivalente a 233.754.835 azioni, e "tutti i punti all'ordine del giorno sono stati approvati con percentuali comprese tra il 97% e il 99%, dati molto positivi", continua Vandelli in conference call terminati i lavori.

Tra gli altri punti all'ordine del giorno, l'assemblea era chiamata ad approvare il bilancio 2019 e, in parte straordinaria, l'aumento di capitale fino a 1 miliardo di euro mirato all'acquisto di un pacchetto di sportelli, da 400 a 500, di Ubi Banca. Questo nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio volontaria lanciata da Intesa Sanpaolo il 17 febbraio, sul totale delle azioni della banca.

L'assemblea, come spiega il ceo, "si è svolta in condizioni emergenziali" ossia a porte chiuse, per via dell'emergenza sanitaria, "ed è un dispiacere aver presentato 'con nessuno davanti' un anno straordinario per noi in cui abbiamo finalizzato operazioni importanti, con Unipol, con il Banco di Sardegna, con Arca che ci ha portato a detenere il 57%, con l'accordo coi sindacati per il piano di incentivazione all'esodo, con la cessione del portafoglio sofferenze. È stato un anno intenso chiuso con un risultato brillante e positivo".

All'assemblea hanno preso parte il Gruppo Unipol con una partecipazione del 19,73%, la Fondazione Sardegna con il 10,24%, Dimensional Fund Advisors con il 4,09% (e con un ulteriore 0,63% di partecipazione potenziale), la Fondazione Carisbo con l'1,47% e la Fondazione di Modena con l'1,39%.

Alla luce dell'impatto dell'emergenza sul mercato, ragiona Vandelli, "la size" iniziale dell'aumento, finalizzato all'acquisto di un pacchetto di sportelli di Ubi Banca nell'ambito dell'offerta pubblica di sottoscrizione lanciata da Intesa Sanpaolo il 17 febbraio, può dunque diminuire. Nei documenti è scritto ancora "fino a un miliardo", spiega il ceo, "ma i numeri sono in movimento con range molto ampi e quindi diventa difficile fare analisi puntuali". In ogni caso, con i numeri di oggi, "l'operazione avrebbe una dimensione tra i 500 e i 600 milioni rispetto a quota 800 milioni-un miliardo del momento dell'annuncio".

Vandelli risponde anche sulla questione dei prestiti garantiti dallo Stato fino a 25.000 euro scattati per l'emergenza, dicendosi fortemente impegnato "per ridurre i tempi" delle procedure, lavorando "in smart working e facendo tutto il possibile" come gruppo Bper. Precisa però Vandelli, che definisce "una priorità assoluta" in questa fase i prestiti garantiti a livello statale: "Stiamo lavorando anche ai prestiti di importo superiore, ma credo che in questo caso occorrano maggiori approfondimenti e analisi".

"Stiamo parlando con gli imprenditori, hanno ovviamente la necessità profonda di poter ripartire ma allo stesso tempo bisogna che non ci sia una falsa partenza.

Bisogna riuscire a capire come ripartire con dei ragionevoli presidi di sicurezza e con partenze differenziate nel paese. In questo momento l'urgenza di ripartire è avvertita in maniera fortissima, ovviamente anche da parte della banche. I disastri che i lockdown producono sui bilanci, sia delle grandi imprese sia di tutte le realtà medio-piccole, sono davvero difficili da sostenere".

Continua sull'attualità il ceo di BPER Banca: "Ora ci sono provvedimenti che consentiranno di recuperare un pò di liquidità, ma tutto questo può funzionare se c'è una ripresa. Che non sarà immediata, richiede del tempo. Ci auguriamo un'accelerazione, l'esigenza di ripartire è fondamentale".

(DIRE)