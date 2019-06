"Mobilità elettrica, pronti al futuro?", se ne parla a Modena Fiere

Si svolgerà il 19 giugno, presso Modena Fiere, lo Strategic Innovation Summit di Assodel (Associazione Distretti Elettronica-Italia), appuntamento privilegiato per l’industria hi-tech italiana. Rivolgendosi ai manager e agli imprenditori del settore dell’industria e dell’elettronica, l’evento vuole essere un momento di ispirazione per chi punta sull’innovazione tecnologica come strategia di successo. Dalle 14.30 alle 18.30, analisti, esperti e personaggi di rilievo del mondo accademico, istituzionale e industriale si susseguiranno per fornire una visione sul futuro dell’e-mobility e dei veicoli elettrici.

Nell’ultimo anno, in Italia, le vendite di veicoli elettrici sono raddoppiate passando dalle 5.000 unità del 2017 alle circa 10.000 del 2018. Anche se in ritardo, il nostro Paese dimostra di essere molto dinamico in questo settore e con grandi potenzialità per il futuro. In tema di infrastrutturazione della rete di ricarica elettrica, poi, si stima che in Italia siano presenti oltre 8.300 punti di ricarica pubblici. Ancora pochi, questo è sicuro, ma in costante crescita (dati ricerca Enel X e Symbola – aprile 2019).

Il mercato dell’e-mobility – che non riguarda soltanto le auto ma anche scooter, biciclette e veicoli per il trasporto pubblico – è davvero promettente. E porterà con sé ricadute positive, sia a livello socio- economico (aumento dell’occupazione e delle imprese attive nel settore) sia a livello ambientale (il processo di decarbonizzazione è un passaggio fondamentale). Eppure qualche quesito resta…

Proprio per fornire risposte a queste domande, lo Strategic Innovation Summit raccoglierà le esperienze di importanti realtà italiane e internazionali che presenteranno i trend del settore, insieme alle criticità e alle opportunità di un mercato in continua evoluzione e in cui la tecnologia svolge un ruolo chiave.

La presentazione di casi di successo a elevato contenuto innovativo saranno poi “di ispirazione” offrendo spunti e nuovi modelli di business. All’incontro, moderato da Andrea Bertaglio, giornalista de La Stampa, parteciperanno:

Simone Franzo’ - MIP Politecnico Milano: Il mercato della Mobilità elettrica

Dino Marcozzi - Motus-E: La catena del valore della mobilità elettrica motore di innovazione

Alessandro De Guglielmo - Ionity Italia: evoluzione della ricarica e ruolo dell'elettronica

Gianfranco Pizzuto - EVs ambassador: Lo sviluppo delle batterie, produrre in Italia

Gianfranco Nanni - Askoll: Pochi consumi, grandi risparmi e autonomia garantita

Mario Brusa – Tazzari Ev: Chi l’ha detto che in Italia non si producono auto elettriche?

Omar Imberti - Scame Parre: la colonnina del futuro sarà interoperabile e plug & play

Franco Barbieri - Eway Route2000: come superare la “range anxiety”

Inoltre, sarà realizzata un’area demo in cui i visitatori potranno toccare con mano i prodotti delle eccellenze italiane della mobilità elettrica presenti. La giornata del 19 giugno terminerà con la tradizionale cena di Gala Assodel, momento di networking per eccellenza per tutta l’industria elettronica al cui interno verranno assegnati gli ambiti Assodel Award alle aziende più innovative.

Il giorno seguente, 20 giugno, l’appuntamento di Assodel continuerà con il Fortronic Forum, evento verticale dall’elevato contenuto tecnologico focalizzato sull’elettronica industriale e in particolare sull’elettronica di potenza. L'evento si preannuncia ricco di

contenuti rivolgendosi in maniera privilegiata a tecnici, progettisti e marketing di prodotto. Tra gli argomenti di punta della manifestazione, verrà dato particolare risalto ai componenti di base per la realizzazione di applicazioni di potenza (p.e. SiC, IGBT, moduli, ..), senza dimenticare importanti temi come la componentistica di supporto, il , thermal management, e molto altro.