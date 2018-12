“Inaccettabile il taglio dell'aggio su gratta e vinci", Assotabaccai Modena contro la manovra

Già, il settore dei tabaccai non se la passa bene, “Ma la riduzione dell’Aggio sui Gratta e Vinci previsto nell’emendamento alla manovra finanziaria per il 2019 è a dir poco inaccettabile. Tagliare 0,25 punti vuol dire scippare circa 22 milioni di euro alle tabaccherie e agli altri punti vendita.” Questa la posizione di Assotabaccai Confesercenti Modena di fronte all’emendamento alla Manovra che passa dal 8% al 7,75% il compenso per la raccolta di gioco: “Una riduzione – riprende l’Associazione - che equivale ad un taglio di oltre il 3% di quanto percepito dai tabaccai.”

L’emendamento è stato depositato dal Governo in Commissione Bilancio al Senato dopo la bollinatura della Ragioneria dello Stato. “Così si taglia da un giorno all’altro il fatturato di migliaia di imprese, e tra queste tante sono anche sul territorio modenese che svolgono comunque un servizio di pubblica utilità: siamo tra i principali esattori dello Stato, un ruolo per il quale mettiamo tutti i giorni a rischio la nostra sicurezza.”

“Un provvedimento che arriva in un momento di rallentamento generale dell’economia ed in particolare della domanda interna. Tra tagli dell’aggio e aumenti di tassazione sui giochi - precisa e conclude Assotabaccai Modena - si innescano continui elementi di precarietà in un comparto già segnato dalla frenata della spesa e dal forte calo delle vendite degli altri prodotti. Chiediamo al Governo e ai parlamentari modenesi il loro impegno per fermare immediatamente l’emendamento.”